ANCONA - Prova a confondersi nella folla della stazione: preso dalla Polizia un ricercato per furti e rapine. La Polizia ferroviaria di Ancona ha arrestato un cittadino rumeno 55enne perché destinatario di un ordinanza cautelare emessa il 25 ottobre 2021 dal Tribunale di Ancona per rapina impropria e furto. Alla stazione i poliziotti hanno notato un individuo, privo di bagagli che, alla vista degli agenti, mescolandosi tra la folla, ha cercato di raggiungere rapidamente l’unica uscita dallo scalo. Senza mai perderlo di vista, con un percorso alternativo, gli operatori Polfer sono arrivati per primi all’uscita, simulando controlli di polizia a campione al fine di non insospettire l’uomo. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che nei suoi confronti, oltre a diversi precedenti penali, era stata emessa una nota di rintraccio della Questura di Ancona in quanto, nei mesi scorsi, si era reso responsabile di una serie di episodi, tra furti e rapine aggravate, ai danni di bar, pizzerie, Kebab e ristoranti commesse in concorso con altri 2 soggetti, già tratti in arresto dalla Squadra Mobile.

