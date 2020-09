Violata trova pace, mascherina chirurgica stretta attorno a un braccio della statua contestata

Il raid

La petizione

ANCONA Prima un lenzuolo, poi i palloncini, quindi le coccarde goliardiche. Ora una mascherina chirurgica, simbolo della pandemia, stretta attorno al braccio destro, come a ricordare che l’emergenza non è finita. Ma forse non era questo il messaggio che l’autore del gesto ironico voleva lanciare. E’ più facile pensare che volesse prendersi gioco di Violata, la statua della discordia, che sin dall’inaugurazione, il 23 marzo 2013, non ha fatto che dividere gli anconetani.C’è chi l’ha elogiata, apprezzandone l’aspetto estetico e il significato, come critici d’arte e la psichiatra marocchina Rita El Khayat, candidata al premio Nobel per la Pace 2008 per il suo impegno per i diritti umani universali. Ma c’è anche chi l’ha aspramente criticata, al punto da rivestirla in passato con coccarde e premi fantomatici, come nell’agosto 2018 nell’ambito di una controcerimonia di contestazione organizzata dal “Movimento per la ricollocazione della statua”, in segno di protesta contro un riconoscimento per l’impegno sociale assegnato in Abruzzo al suo autore, lo scultore anconetano Floriano Ippoliti.Violata, l’opera pensata e realizzata in onore di tutte le donne vittime di violenza, torna a far parlare di sé, stavolta per una mascherina con cui qualcuno ha pensato di agghindarla. Il colore celeste della protezione, divenuto un strumento fondamentale nella lotta alla diffusione del Covid, spicca dalla scultura bronzea eretta 7 anni fa davanti all’ingresso della galleria San Martino. Perlomeno le è stata legata attorno al braccio destro: peggio sarebbe stato se gliel’avessero messa sulla bocca. Resta sconosciuto il responsabile del gesto goliardico, l’ultimo di una lunga serie. Nell’agosto 2018 l’opera che ancora oggi fa discutere gli anconetani era stata ri-vestita dai rappresentanti di varie realtà antiviolenza con alcune coccarde e premi tipo “Maddeché”, “IgNobel”, “Faccia di bronzo”, “Che c’azzecca” e così via, con tanto di cerimonia a cui aveva partecipato Francesca Baleani, la maceratese scampata a un tentativo di uxoricidio.Era stata anche indetta una petizione per la ricollocazione di Violata, vero oggetto della discordia tra amministrazione comunale e comitati cittadini: in passato era stata coperta con un lenzuolo e una giacca perché giudicata troppo osé, mentre nel dicembre 2013 era stata circondata di palloncini rossi, quasi a sperare che il vento se la portasse via. Nonostante le proteste, Violata è sempre rimasta al suo posto, all’imbocco di una galleria, là dove decise di collocarla la Giunta Gramillano.© RIPRODUZIONE RISERVATA