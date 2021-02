In stato confusionale esce di casa e va dai carabinieri: non ne vuol sapere di rientrare nel suo appartamento

ANCONA - Pomeriggio molto movimentato per un 82enne in stato confusionale che all'ora di pranzo è uscito dalla propria abitazione a Posatora per recarsi dai carabinieri nella caserma in via della Montagnola dove è stato aiutato e accudito prima della telefonata ad un familiare che lo ha riportato a casa ma una volta arrivato qui l'anziano non ne voleva sapere di scendere dall'auto. Nervosismo e paura, necessario l'intervento dell'automedica e della Croce Gialla, sul posto anche due pattuglie della polizia municipale con l'anziano che è stato trattato sul posto per poi essere trasportato all'ospedale di Osimo invece che a quello di Torrette per il blocco degli accessi causa l'emergenza Covid.

