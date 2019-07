In stato confusionale centra cinque auto in sosta: all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Centra alcune auto parcheggiate, non si accorge di nulla e poi è costretto a fermarsi in mezzo alla strada in stato confusionale. Aveva mente e vista annebbiate il pensionato anconetano di 77 anni che ieri mattina attorno alle 11 ha centrato in pieno un’auto parcheggiata in corso Carlo Alberto.L’uomo, come se niente fosse, ha continuato a marciare in direzione di via De Gasperi dove ha danneggiato altre due vetture ferme al lato della strada. Un impatto piuttosto violento, tanto che la Fiat Punto dell’anziano, distrutta nel lato conducente, si è bloccata poco più avanti in mezzo alla strada. Una volta sceso dal mezzo, l’anziano si è ritrovato alcune persone che gli chiedevano per quale motivo non si fosse fermato nei punti in cui aveva provocato gli incidenti. Sul posto a riportare la calma ci hanno pensato gli agenti della Polizia municipale che non escludono che l’uomo abbia provocato altri danni nella giornata di lunedì. Viste le condizioni dell’anziano, sul posto è arrivato anche un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto ad accompagnarlo in stato confusionale al pronto soccorso di Torrette. La Fiat Punto è stata poi caricata su un carro attrezzi.