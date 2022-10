Stangata bollette, Ancona al buio. Ecco l'effetto luci spente, il corso è una desolazione

ANCONA - Ore 6 di questa mattina, apre il Papero Bar in corso Carlo Alberto e il titolare Daniele Donati decide di fare una diretta Facebook per documentare la desolazione di una città sprofondata nel buio. Il Comune di Ancona ha infatti deciso di spegnere le luci per risparmiare sulle bollette e l'effetto è quello che si vede nel video: le strade sono solamente illuminate dai fari delle auto di passaggio, i pedoni attraversano e si vedono a stento, la città sembra tornata indietro di mezzo secolo.