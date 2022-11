ANCONA Non solo sosta selvaggia e parcheggi improbabili. Gli anconetani peccano anche sull'eccesso di velocità. Violazione puntualmente fotografata dai cinque autovelox fissi disposti sul territorio comunale (installati in via 1° Maggio, in via Albertini, sulla Flaminia e i due sull'Asse nord-sud)e dai telelaser puntati dagli agenti della polizia locale. Nei primi dieci mesi del 2022, sono state 11.889 le multe staccate per eccesso di velocità e recapitate a chi ha spinto troppo sull'acceleratore, pizzicato grazie agli occhi elettronici collegati al comando delle Palombare. Calcolatrice alla mano, sono 1.188 in media le multe notificate mensilmente. Dunque, si parla di una quarantina di sanzioni quotidiane dirette ai furbetti della velocità.

Il trend

Si tratta di una media - anche se provvisoria - di poco superiore a quella dello scorso anno, quando erano stati 37 gli automobilisti fulminati ogni giorno da telelaser o autovelox. Nel 2021 erano state 12.937 le sanzioni staccate nei confronti degli automobilisti con il vizio dell'accelerazione. E le multe, in totale, avevano raggiunto un valore di 6,2 milioni di euro, tenendo conto sia delle violazioni contestate dagli agenti della polizia locale che dagli ausiliari della sosta. Nel 2022, se il trend si dovesse mantenere intatto, si sfonderebbe quota 14mila sanzioni staccate in un anno. Un numero vicino al record del 2019 quando furono fotografati e sanzionati 15.732 furbetti della velocità. Il lockdown del 2020 ha poi drasticamente ridotto la circolazione e, di conseguenza, le multe (11.858) risalite l'anno scorso a 12.937 tra velox fissi (9.025) e mobili (3.912). La velocità è tra le maggiori cause di incidenti stradali. Fino ad ottobre 2022, la polizia locale ne ha contati 593, di cui 285 con persone rimaste ferite. Alcuni sinistri hanno avuto conseguenze gravi, con persone finite in ospedale. Per quattro, dopo l'ingresso al pronto soccorso, è stata riservata la prognosi. In dieci mesi sono stati accertati due incidenti mortali. Una delle strade dove sono stati rilevati più incidenti è la Flaminia, dove il limite massimo di velocità arriva a 70 chilometri orari e dove è posizionato un autovelox.

Le dinamiche

Stando agli approfondimenti del comando della polizia locale, la causa numero uno di incidenti è la perdita del controllo del veicolo. Come tipologia, segue poi la dinamica del frontale e quella del tamponamento. Scenario quest'ultimo frequentissimo in strade come la Flaminia e la Variante alla statale 16. Sempre secondo gli agenti guidati dalla comandante Liliana Rovaldi, i giorni più a rischio incidenti sono il giovedì e il venerdì, attorno alle 17, orario di punta del rientro dagli uffici. Le fasce di età più coinvolte sono quelle tra i 50 e i 65 anni (27,7%) e tra i 35 e i 49 (22,8%).