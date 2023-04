Violenza fisica e psicologica nei confronti della compagna: un altro ammonimento del Questore

ANCONA - Un altro ammonimento per “violenza domestica” è stato firmato dal Questore Capocasa: su istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato notificato nei confronti di un cittadino italiano, resosi responsabile di condotte ascrivibili ai reati di maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della compagna.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, di circa 40 anni, è stato protagonista di una serie di condotte prolungate nel tempo di violenza fisica e psicologica, nei riguardi della convivente, una donna sua coetanea.

La donna già vittima in altre in precedenti circostanze, in cui non ha mai voluto querelare il fidanzato, ha nuovamente chiamato i poliziotti della Questura per essere soccorsa. Gli operatori sono intervenuti e nell’occasione, poiché il soggetto ha opposto resistenza, lo hanno tratto in arresto e quindi, oltre a denunciare i fatti hanno segnalato alla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, l'intera vicenda.

Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento dell’ ammonimento ex art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n.93, intimando al soggetto di interrompere ogni condotta lesiva nei riguardi della parte lesa.