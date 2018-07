Stalking, trans denunciata dal suo ex: «Mi tormenta da quando l’ho lasciata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non avrebbe gradito la decisione della persona con cui aveva convissuto per anni di interrompere improvvisamente la relazione affettiva. Il brusco stop avrebbe indotto il cuore infranto, appartenente a una trans brasiliana di 35 anni, a rendere la vita impossibile al suo ex, un uomo anconetano di circa 40 anni. Tra minacce, scenate, piazzate, pedinamenti e continue richieste di denaro, la brasiliana si è spinta sempre più nel baratro dello stalking, portando allo sfinimento la vittima. Un incubo che ha costretto il dorico a sporgere denuncia ai carabinieri dopo la fine della convivenza. Anzi, per far sloggiare da casa la trans, il 40enne è stato anche costretto a cederle alcune migliaia di euro.Sarà ora la procura, a cui è stata inoltrata l’informativa, a ravvisare la possibile configurazione del reato di estorsione, oltre che di atti persecutori, l’accusa con cui l’anconetano ha puntato il dito contro la sua ex. Il caos sarebbe scoppiato la scorsa primavera, anche se la denuncia è stata sporta di recente. All’origine dell’atteggiamento aggressivo della brasiliana, stando a quanto emerso nel corso delle indagini, ci sarebbe stata la volontà dell’anconetano di interrompere la relazione e, dunque, mettere fine alla convivenza che i due avevano iniziato nell’appartamento di lui. La scelta sarebbe stata legata all’eccesiva gelosia della brasiliana e i continui litigi intrapresi con il 40enne. In ogni caso, alla straniera non è andata giù la decisione dell’ex compagno di troncare il legame, tanto che per mesi avrebbe inscenato la sua vendetta. Non solo prendendo di mira il 40enne, ma anche la sfera degli affetti.Lei avrebbe messo in scena tutta quella serie di atteggiamenti riconducibili al reato di stalking, con l’invio di sms minatori e ingiuriosi, pedinamenti e appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima. In più, per convincere la 35enne a “sloggiare” definitivamente dall’appartamento e a smetterla con i comportamenti persecutori, l’uomo sarebbe stato costretto a cederle una somma di denaro dietro l’ennesima richiesta dell’ex. Estorsione o tentativo estremo di cacciare per sempre la stalker da casa e dalla vita dell’anconetano? Sarà la procura a dire se la cessione di soldi possa sostenere le basi per configurare l’estorsione e se, soprattutto, la richiesta di denaro sia avvenuta sotto minaccia. Sfinito dai comportamenti della sua ex, il 40enne ha deciso di denunciarla e rivolgersi ai carabinieri che hanno dato vita ai necessari accertamenti per poi trasmettere i documenti del caso agli uffici della procura.