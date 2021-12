Segue una signora fino a casa e alla fermata del bus: scatta l'ammonimento per lo stalker

ANCONA - La segue a casa e vicino alla fermata dell'autobus che che prende tutti i giorni, esprimento anche apprezzamenti sull'abbigliamento della donna, di età matura: è stato necessario l’intervento dei poliziotti della Divisione Anticrimine di Ancona, per per fare cessare le condotte moleste, poste in essere da un italiano, nei riguardi di una donna, quasi sua coetanea, di cui probabilmente l’uomo si era invaghito e che non intendeva invece iniziare con lui una relazione affettiva.

È emerso che il soggetto oggi colpito dal provvedimento, aveva cominciato ad importunare la donna, facendosi trovare nei luoghi da lei frequentati, in prossimità della sua abitazione, alla fermata dell’autobus usualmente preso dalla stessa per spostarsi al fine di attendere alle commissioni quotidiane, nel tentativo evidente di avere un approccio nei suoi confronti.

In occasione degli incontri, l’uomo esprimeva apprezzamenti sull’abbigliamento della donna, una signora italiana di età matura, la quale si vedeva costretta a cambiare continuamente le sue abitudini, pur di non incontrare l’individuo che le metteva ansia ed agitazione, sentendosi quasi braccata.

Tali continue situazioni di ingerenza nella vita quotidiana, provocavano nella vittima paura e timore, di modo che la stessa si vedeva costretta a richiedere l’intervento del Questore di Ancona, con una istanza di ammonimento. Di seguito all’applicazione della misura dell’ammonimento, all’uomo è stato intimato di astenersi da qualunque forma di interferenza nella vita della vittima, pena il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori.

