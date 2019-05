Stalking e maltrattamenti: arrestato in Slovenia e condannato a cinque anni

di Federica Serfilippi

ANCONA - In tre mesi è stato arrestato, estradato e processato. È terminato ieri il procedimento per Mirco Bracaccini, il 58enne anconetano accusato dalla procura di stalking e maltrattamenti riservati alla donna che è ormai la sua ex compagna, una senigalliese di 43 anni. Dopo un’istruttoria lampo, il giudice Elisa Matricardi lo ha condannato a scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione. Alla vittima, parte civile attraverso l’avvocato Alessandro Calogiuri, andrà una provvisionale di 30 mila euro. Bracaccini, attualmente recluso a Montacuto, ha partecipato al processo dopo l’arresto avvenuto lo scorso febbraio in Slovenia.