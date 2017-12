Lei lo lascia, scatena l’inferno dentro il palazzo Arrestato per stalking

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Pochi mesi fa era stato ammonito dal questore Oreste Capocasa per aver perseguitato l’ex compagna, “colpevole” di aver voluto troncare la relazione con lui, un polacco di 39 anni trapiantato ad Ancona, ma di fatto senza fissa dimora. L’avviso orale non deve essergli bastato. O non ha fatto effetto. L’uomo, nella notte di Santo Stefano, ha scatenato l’inferno nel palazzo dove vive la donna, una 40enne di origine ucraina.Dopo urla, intimidazioni e la minaccia di sfondare la porta di casa, la vittima non ha potuto far altro che chiamare le forze dell’ordine per interrompere il delirio dello straniero. Il tormento portato dal polacco è terminato solo con l’arrivo o di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ancona. I militari, dopo averlo calmato, hanno stretto le manette attorno ai polsi del 39enne. Per lui, l’accusa è quella di stalking. Secondo i primi riscontri, l’uomo sarebbe protagonista di una serie di atti persecutori nei confronti dell’ex da qualche mese.Dopo la fine della relazione con la donna, il polacco avrebbe iniziato a perseguitarla, rendendole la vita impossibile. Un primo avviso per mettere fine all’atteggiamento intimidatorio dell’uomo era stata opera del questore dorico. Ma il 39enne lo avrebbe del tutto disatteso, perdendo la testa pur di incontrare la sua ex. Tra martedì e mercoledì notte, infatti, si sarebbe intrufolato furtivamente nel palazzo della donna con l’intenzione di vederla e parlarle a tutti i costi. Dietro alle plurime negazioni della vittima, l’uomo avrebbe tentato di attuare il piano di riserva, cominciando a insultarla e minacciarla di morte. Tra urla e parole ingiuriose, il polacco sarebbe anche arrivato a sfondare la porta di casa. Il gesto, per fortuna, non è stato compiuto anche per l’intervento dei militari, allertati dalla donna, spaventata dalla furia del suo ex. L’uomo è stato braccato nel pianerottolo dove stava inveendo contro la sua ex compagna. Per lui sono inevitabilmente scattate le manette.