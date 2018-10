Stalking, barricata in auto con il figlioletto di 10 mesi E' la quinta denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Dopo mesi passati a tempestarla di telefonate e messaggi, a insultarla, minacciarla, picchiarla e seguirla ovunque, spesso ubriaco, ieri si è ripresentato sotto casa della ex, violando di nuovo il divieto di avvicinamento e di comunicazione con ogni mezzo disposto a giugno dal gip, proprio per mettere la donna al riparo dei suoi scatti di violenza. Lei dalla paura si è chiusa in auto insieme al bimbo di 10 mesi e ha chiamato il 113 mentre lui urlava, batteva i pugni sui finestrini e la implorava di scendere. In via Flaminia, attorno alle 15, sono intervenute le Volanti per fermare e portare in questura lo stalker incorreggibile, un elettricista romeno di 28 anni che, da quando è diventato padre, ha reso un inferno la vita della ex e ora rischia il carcere.