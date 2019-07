In carcere per l'aggressioone all'ex, la minaccia di morte: di nuovo a processo

di Federica Serfilippi

ANCONA - Viene condannato a un anno e quattro mesi per aver picchiato la sua ex compagna e dopo due settimane torna sul banco degli imputati. Questa volta, per un 61enne anconetano, l’accusa è stalking. La vittima?Sempre la stessa donna, una straniera di 36 anni, con cui aveva stretto una breve relazione d’amore, parte civile al procedimento terminato il 27 giugno, dove il 61enne – ex imbianchino in pensione – doveva rispondere di lesioni personali aggravate.Per il nuovo processo, l’uomo ha deciso di procedere con il rito abbreviato. Giovedì la prima udienza con la requisitoria del pm Ernesto Napolillo che ha chiesto per l’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Radovani, due anni di reclusione per atti persecutori. La sentenza verrà letta dal gup Paola Moscaroli il 12 settembre. Si è costituta di nuovo come parte civile l’ex compagna, sostenuta dal legale Andrea Marini.