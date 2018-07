Fisioterapista la respinge, stalker non ci sta Organizza un furto, gli manda un rom a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Non erano massaggi tantrici, ma abituali trattamenti per il riequilibrio posturale. E per quanto possa avere delle mani d’oro, nulla giustifica il comportamento borderline di una cliente dal cuore palpitante, che per un’infatuazione nei confronti del suo fisioterapista di fiducia è arrivata a perseguitare lui, i genitori e la fidanzata, perdendo di vista la realtà. Si sarebbe invaghita al punto tale che, delusa da un amore non corrisposto, avrebbe pensato di fargliela pagare con un furto su commissione: avrebbe assoldato un malvivente, ordinandogli di rubare a casa sua. E, forse, l’avrebbe incaricato anche di appiccare un rogo nella tenuta della compagna del professionista perché, raccontava e scriveva in lettere e messaggi, «è una poco di buono e non lo merita».Ora rischia il processo la 45enne al centro delle indagini della procura di Ancona, arrivate ormai alla conclusione di un pruriginoso caso di stalking in rosa. Nei guai pure il complice, un rom residente in provincia di Ancona, che forse in cambio di denaro avrebbe accettato di partecipare al presunto piano diabolico della donna.