Uno si apposta giorno e notte sotto casa della ex, l'altro la pedina in auto: ammonimento e denuncia per gli stalker

ANCONA - Uomini che odiano le donne: un ammonimento e un denuncia per stalking da parte della Polizia di Ancona. Il primo riguarda un ragazzo che, non rassegnandosi alla fine della relazione, per giorni e notti si è appostato in auto sotto casa della ex, riuscendo una volta anche a entrare. L'uomo denunciato, invece, aveva già ricevuto la misura dell'ammonimento ed ha ricominciato a pedinare in auto una donna sposata, con cui non ha mai avuto una relazione.

Ancora un ammonimento per stalking firmato dal Questore Capocasa, che è stato notificato in queste ore ad un ventenne, originario della provincia di Ancona. Il provvedimento disposto dal Questore si è reso necessario in quanto il giovane, non accettando la fine della relazione con una ragazza di poco più giovane, ha posto in essere in essere una serie di condotte moleste e persecutorie, volte a farla desistere dalla decisione di chiudere la storia d’amore e ricondurla a se’. Per molti giorni e diverse notti ha stazionato con l’auto sotto l’abitazione della giovane donna, facendo sentire così in modo pressante la sua presenza, giungendo di recente ad introdursi all’interno dell’abitazione della stessa, che ancora vive con i genitori, i quali rientrati a casa, trovavano il ragazzo nella camera da letto della figlia, ad aspettarla. Il continuo perdurare di queste condotte ha alla fine indotto la ragazza ed i suoi familiari a rivolgersi alla Polizia di Stato per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte ossessive. Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento dell’ Ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva.

Nelle stesse ore personale della Divisione Anticrimine procedeva inoltre a denunciare d’ufficio, in stato di libertà un altro uomo, il quale già destinatario della misura dell’Ammonimento del Questore, aveva dopo qualche mese dalla notifica della stessa, ripreso a seguire con la sua autovettura la vittima, nonché a stazionare sotto l’abitazione della predetta ed a farsi trovare nei luoghi abitualmente frequentati dalla donna. In questo caso si tratta di un soggetto invaghitosi di una donna adulta, coniugata, che non ha mai avuto alcuna relazione con lo stalker.

