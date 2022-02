ANCONA - Accendono e lanciano in campo un fumogeno al Del Conero: denunciati due tifosi ospiti, in arrivo anche il Daspo. Si tratta di due tifosi del Pescara, che durante l'incontro con l'Ancona-Matelica allo stadio Del Conero del 22 dicembre scorso, hanno acceso un fumogeno nel loro settore, la curva Sud, per poi lanciarlo in campo. Denunciati due pescaresi, di cui uno residente a Chieti, nato nel 1998 e l’altro residente ad Elice del 1995.

Inoltre il Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, ha disposto l’avvio del procedimento, già notificato agli interessati di cui sopra, volto a valutare l’adozione nei loro confronti, da parte della Divisione Anticrimine di Ancona, di provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, che dovessero disputare le società partecipanti a tutte le predette manifestazioni (Daspo).

