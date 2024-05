Ancona, scontro tra un'auto e due furgoni: gravi le condizioni di una donna

ANCONA - Paura, tantra paura. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18 di oggi (mercoledì 22 maggio) ad Ancona in via Cameranense poco distante dallo stadio Del Conero per un incidente tra un'auto e due furgoni. Sul posto la squadra ha estratto la conducente dell'auto - una donan di 77 anni - e l'ha affidata alle cure del personale del 118. Successivamente è stata messa in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto la polizia locale per i rilievi. La strada è stata chiusa per circa un'ora.