ANCONA L’allarme dei residenti, la risposta delle Volanti della questura con l’arresto del ladro. Sabato notte, in manette, c’è finito un 34enne colombiano pregiudicato, sorpreso dagli agenti in zona Regione mentre cercava di far partire qualche motorino parcheggiato lungo la strada. L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che si svolgerà questa mattina in tribunale.



I fatti

Ma andiamo ai fatti contestati dalla procura. Quando sabato era notte fonda, le Volanti sono intervenute in zona Regione perché era stata segnalata da alcuni residenti la presenza di un soggetto, di cui veniva data una sommaria descrizione, il quale stava tentando di forzare degli scooter parcheggiati con l’obiettivo di metterli in moto. I poliziotti hanno intercettato l’uomo corrispondente alla descrizione: era appena sceso da un motorino, poi risultato presentare segni di forzatura nel blocco d'accensione.

Gli indizi

Alla loro vista, il colombiano si è dato alla fuga ma è stato immediatamente fermato. I poliziotti hanno accertato che le sue mani erano sporche di sostanza grassa mista a polvere nera, proprio come quella presente nei vani motore dei veicoli. Nella zona dell'intervento gli agenti hanno constatato anche la presenza di un altro scooter privo di bloccasterzo e con i fili d'accensione manomessi. Dopo altri rilievi sul posto, gli operatori hanno portato il 34enne negli uffici della questura per gli ulteriori accertamenti del caso. Qui i proprietari dei motocicli danneggiati hanno formalizzato le relative denunce. Il colombiano, per i fatti accertati ed anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali a suo carico, è stato tratto in arresto per furto pluriaggravato continuato e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. L’udienza è attesa per questa mattina.