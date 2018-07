Casa squillo spunta in pieno centro Nell'alcova una sudamericana e un trans

di Emanuele Coppari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Appartamento accogliente con vista sull’isola pedonale, divanetti eleganti e soprattutto comodi, luci (rosse) soffuse. Dietro la porta il regno delle sexy avventure a pagamento, alla finestra lo struscio di corso Garibaldi. Si nasconde anche all’ombra di palazzi insospettabili del cuore della città il mercato dell’hard. La prostituzione in casa sbarca anche in centro.C’è un’alcova nascosta in una traversa di corso Garibaldi a pochi passi da piazza Roma, dove una sudamericana ventenne riceve habitué del sesso comprato o avventori occasionali delle pause pranzo licenziose stile fast food osé. Tutto garantito: la squillo ai clienti agganciati online chiede di presentarsi con una fotografia in mano a testimonianza che troveranno lo stesso schianto di ragazza che ammicca dall’annuncio. Corso Garibaldi è in vena di sorprese licenziose. Nello stesso appartamento offre le proprie grazie anche un trans che agli internauti a caccia di storielle scabrose si presenta come potente ed affettuoso a seconda delle circostanze e ovviamente dei gusti. Dunque spuntano pure nella zona nobile della città appartamenti per incontri proibiti, di solito presi in affitto per una durata di qualche settimana giusto il tempo di non creare sospetti nel condominio. Anche se è difficile nascondere il via vai nelle ore più varie, di giorno e di notte. In corso Garibaldi non è passato inosservato ai residenti tutto quello strano movimento di persone lungo le scale dello stabile.