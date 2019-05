Le spugne "made in Italy" â€‹venivano dalla Croazia: maxi sequestro al porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il carico veniva dalla Croazia ma le spugne che lo componevano erano marcate Made in Italy. Lo hanno scoperto i funzionari dell’ufficio delle Dogane e Monopoli (Adm) di Ancona che hanno sequestrato, in collaborazione con la Guardia di finanza, un carico di 320 cartoni di spugne multiuso e 240 cartoni di spugne in acciaio. Gli accertamenti sulla merce trasportata hanno permesso di appurare che i prodotti non erano conformi a quanto prescritto dalla legge. Il carico era a bordo di un autotreno sbarcato da una motonave proveniente dalla Croazia e aveva come mittente una società croata e come destinatario una società italiana. La merce è stata sequestrata e il rappresentante della società destinataria denunciato.