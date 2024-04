ANCONA È stata denunciata per rapina la donna di 57 anni che ha svuotato un’intera bomboletta di spray al peperoncino quando è stata sorpresa a rubare degli spazzolini e dei dentifrici e ha scatenato il panico nel centro commerciale Conero, nel clou dello shopping del sabato pomeriggio. Ma non è escluso che le vengano contestate anche le lesioni: dipenderà dai referti medici con cui sono state dimesse le due persone che, insieme a lei, sono finite all’ospedale di Torrette per aver respirato la sostanza urticante, ma soprattutto dalla loro volontà di sporgere denuncia, cosa che, fino a ieri, nessuno aveva fatto.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Spray urticante al Centro commerciale, panico e malori: «Non riuscivo più a respirare»



La ricostruzione

La donna, residente in riviera, conosciuta per la sua instabilità, ha improvvisamente perso la testa quando la responsabile della sicurezza del supermercato Conad ha notato il suo atteggiamento sospetto, l’ha seguita e, quando ha visto che è passata dalla cassa senza pagare, l’ha fermata e le ha chiesto di vuotare le tasche. La 57enne, andata nel panico, ha lasciato cadere la merce rubata - una spesa a scrocco da meno di 10 euro, secondo i carabinieri che indagano sulla vicenda -, ha estratto da una busta la bomboletta spray e ne ha spruzzato il contenuto contro la vigilante. L’odore acre si è subito diffuso nella galleria, scatenando scene di panico tra anziani, mamme e bambini in lacrime, gente che non riusciva più a respirare e si è data alla fuga, negozi che hanno abbassato rapidamente le saracinesche per evacuare i clienti. Nel bailamme, ad avere la peggio è stata la vigilante, insieme ad uno dei direttori del centro commerciale che era intervenuto per verificare che cosa stava succedendo. Entrambi sono andati poi al pronto soccorso, mentre molte altre persone - una trentina in tutto - che avevano problemi di respirazioni o gli occhi irritati hanno chiesto aiuto al personale del 118 sopraggiunto nel parcheggio del centro commerciale di via Scataglini, alla Baraccola. Ad aggravare la situazione, anche la crisi di panico della donna che si è gettata a terra per paura e perché lei stessa faticava a respirare a causa dello spray urticante, poi sequestrato dai carabinieri. Una volta riportata alla calma, ha chiesto di essere accompagnata in ambulanza all’ospedale. I militari dell’Arma, dopo aver ricostruito i fatti, hanno deciso di denunciare la 57enne per rapina, visto che il furto è poi degenerato in un’aggressione. Ora la parola passa alla procura.