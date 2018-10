Ragazzini terribili, altro raid a bordo: danneggiati dai baby vandali 11 bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Più li denunci, più si scatenano. La battaglia di Conerobus da due mesi sembra esaltarli, anziché impaurirli. L’azienda di trasporto pubblico ha sporto una terza denuncia contro ignoti writer che si sono divertiti ad imbrattare altri due mezzi della linea extraurbana.Stavolta, armati di vernice spray, pennarelli e taglierini, hanno disegnato sgorbi sugli schienali dei sedili, tagliuzzato le poltroncine e spaccato plafoniere. Non solo. Molti ragazzini sono abituati a fumare (solo sigarette?) a bordo, la tappezzeria dei mezzi della nuova flotta ecologica puzza già di tabacco. Considerando i raid dei primi di ottobre e quelli a cavallo fra agosto e settembre, siamo già a quota 11 autobus imbrattati: un record. Indagano i carabinieri sulla lunga scia di assalti. L’ultimo porta la firma di baby vandali, i danneggiamenti sono avvenuti in pieno giorno a bordo di due bus della linea extraurbana Ancona-Recanati, passando per Osimo, Castelfidardo e Loreto, pieni di studenti la mattina e il primo pomeriggio.