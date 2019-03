Sponsor gonfiati ex dirigente condannato: «Ma è colpa del sistema»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Mi hanno condannato a un anno e 4 mesi per aver fatto fare pallavolo a 1.200 atlete». Si è sfogato su Facebook mezzo’ora dopo la sentenza Florio Burattini. «Questo è il riconoscimento per una vita dedicata alla pallavolo»: era più o meno questo il concetto che gli martellava il cuore peggio di una schiacciata. «Dal 1975 al 2012, sono 37 anni di volley».Troppo grande il senso di amarezza per tenerlo solo per sé. La raffica di commenti social sono carezze di solidarietà e riconoscenza sincera che danno sollievo ma non curano la ferita aperta dalla condanna per sponsorizzazioni gonfiate.Burattini era amministratore della Conero Volley, società dalla quale è uscito nel 2012. A inguaiarlo meno di due anni dopo sono state indagini incrociate iniziate a gennaio 2014 nella contabilità di due sponsor della società. Dalla documentazione sono spuntate fuori fatture della Conero Volley. Seguendo quel filo rosso gli 007 dei conti hanno svelato le sponsorizzazioni irregolari. Una piaga che nel mondo dello sport è impossibile sanare. Burattini lo sa, sembra rassegnato anche se fa male. «Sanno tutti che funziona così. Un anno e quattro mesi sono tanti, non me l’aspettavo». Poteva andargli peggio, in realtà, il pm al processo con rito abbreviato aveva chiesto una condanna a tre anni, e il minimo della pena è un anno e sei mesi. «Forse ho sbagliato, ma io non posso sapere cosa fanno gli sponsor».