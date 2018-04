Spintoni in piazzetta aspettando il bus e strada off limits per i clienti della baia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Il party-bis è confermato. Il caos viabilità che per un’intera giornata ha paralizzato Portonovo, con tremila giovani accorsi alla festa del 25 Aprile alla Capannina e punte di cinquemila persone nella baia, non ha sortito l’effetto dell’anno scorso, cioè l’annullamento del secondo evento ravvicinato.Salvo comunicazioni contrarie, il Movita 90’s Hot Party del 1° maggio si terrà regolarmente. Ma intanto Portonovo ha dovuto fare i conti con una raffica di multe e chilometri di code che nemmeno a Ferragosto. Disagi anche per i clienti dei ristoranti: molti, nonostante la prenotazione, non sono riusciti a raggiungere la spiaggia, sia a pranzo, sia a cena. «La sera i vigili non facevano più passare, neppure i nostri clienti che hanno dovuto disdire - spiega Marcello Nicolini del Laghetto - Evidentemente c’era troppa gente. l disagi ci sono stati e saranno motivi di confronto nella prossima riunione», in programma stamattina. Manco a dirlo, il tema al centro del dibattito tra gli operatori sarà il traffico in vista del secondo mega party alla Capannina.Due i momenti critici: alle 12,30 quando i vigili, a causa del traffico in tilt e della sosta selvaggia, hanno stoppato le auto all’altezza della rotatoria, un’ora prima del previsto, quando il servizio navetta non era ancora partito e non avevano a disposizione l’elenco delle prenotazioni. E poi la sera, a partire dalle 20,15, quando in piazzetta il torpedone umano per salire sulle tre navette strapiene arrivava ad occupare l’intera carreggiata, creando un imbuto micidiale. Non sono mancati spintoni e momenti di tensione tra adolescenti su di giri. Molti hanno preferito risalire il monte a piedi e i vigili, per evitare rischi, hanno dovuto interrompere la circolazione, per la rabbia degli automobilisti.«Se il tema del dibattito è il traffico, allora l’unica è rinunciare a qualsiasi evento, non solo le feste a Portonovo, ma anche la fiera di San Ciriaco - dice Maurizio Sonnino, gestore della Capannina - La verità è che il party è andato benissimo e abbiamo ricevuto i complimenti delle istituzioni per come lo abbiamo gestito. I 17 steward hanno evitato che venisse portato il vetro, abbiamo posto la cauzione sui bicchieri per un discorso ecologico e creato un sistema di parcheggio in alto per evitare intasamenti. Mi vedrò con gli altri operatori per ascoltare le richieste di tutti, in vista dell’evento del 1° maggio che, salvo contrordini, si svolgerà regolarmente. E’ chiaro che apporteremo delle migliorie, intanto con l’istituzione di una navetta in più che parta dall’interno del parcheggio Pieri per evitare che la gente cammini in mezzo alla strada».Si valuterà anche il blocco del traffico anticipato, per evitare intasamenti all’ora di punta. E poi, più controlli per i tanti che, nonostante il divieto, hanno portato alcolici in bottiglia in spiaggia per cercare la sbronza low cost. «Abbiamo allestito tre check point, a monte, in piazzetta e all’ingresso della Capannina per evitare che la gente arrivasse con il vetro - sottolinea Gian Maria Montironi del Movita - Gli steward hanno ispezionato zaini e borse. E la spiaggia nel giro di un’ora e mezza è stata ripulita».