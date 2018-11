Spingevano giovani problematici a prendere prestiti e poi li truffavano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Convincevano giovani problematici ad accendere prestiti bancari per comprare beni costosi, che poi rivendevano tenendosi il profitto.La Polizia di Stato di Ancona ha arrestato due persone accusate di sostituzione di persona, truffa aggravata e circonvenzione di persona incapace continuata ed aggravata. I poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona, sono risaliti ad una coppia di giovani anconetani, che era solita avvicinare ragazzi con problemi di inserimento sociale e che, riuscendo a carpirne la fiducia, li convinceva ad accendere finanziamenti per acquistare beni costosi. Tali beni venivano successivamente rivenduti dalla coppia per appropriarsi del profitto.