La spiaggia libera come una casa: clochard scacciato e multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una tenda piantata in mezzo alla spiaggia libera di Collemarino con tanto di giaciglio all’interno. Non per ripararsi dal sole e godere di qualche ora di mare. Ma per stanziarsi stabilmente sul litorale e accamparsi in maniera abusiva. L’alloggio improvvisato è stato scoperto martedì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Collemarino, nell’ambito dei controlli effettuati sul tratto sabbioso della costa anconetana. Nei pressi della tenda è stato trovato un clochard italiano di 35 anni che la notte prima aveva pensato bene di utilizzare la spiaggia come dormitorio a cielo aperto. La mattina seguente non ha sbaraccato, ma anzi, ha continuato a utilizzare una parte del litorale come fosse casa sua. Il blitz dei militari, guidati dal comandante Giuseppe Colasanto, è scattato nel pomeriggio, dopo la segnalazione dei bagnanti. I militari lo hanno fatto sbaraccare e allontanare dalla spiaggia. Per il clochard è anche scattata una multa.