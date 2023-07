ANCONA - Sarà stato il caldo di questi giorni, oppure la maleducazione delle persone, fatto sta che ieri a Portonovo la polizia locale è dovuta intervenire per un episodio singolare. Ha dovuto multare una turista che era andata nella baia con i suoi due cani e si è addirittura buttata in acqua con loro.

La normativa

Esercizio assolutamente vietato, anche se spesso bypassato soprattutto da chi porta con sé cani di piccola taglia, magari da poter nascondere in qualche capiente borsone da spiaggia. Ieri pomeriggio, invece, i due cani in questione, pastori maremmani di grossa taglia, sono stati visti da tutti. Assieme alla loro padrona e a sua figlia si godevano il mare ed il sole della baia, nella spiaggia libera accanto alla Capannina e prima di imboccare l’accesso, vietato, per la spiaggia della Vela, piena di gente. Alcune persone presenti hanno protestato con la padrona degli animali, invitandola a lasciare la spiaggia. Lei si è rifiutata, è scoppiata una lite che ha fatto salire la tensione alle stelle. Sono volati pure degli insulti, ma per fortuna nessuno è venuto alle mani.

A quel punto, visto che nessuno era riuscito a far cambiare idea alla turista, i bagnanti hanno avvertito il 112. Prontamente si è attivata la polizia locale che è intervenuta a Portonovo con una pattuglia. I vigili, ricostruito quanto accaduto, hanno punito la turista con una multa di 200 euro, come prevede l’ordinanza emessa dal Comune di Ancona che vieta l’accesso in spiaggia ai cani in base al Codice della navigazione, e hanno riportare la calma in quella porzione di spiaggia dove il caldo, probabilmente, ha fatto brutti scherzi. Non è il primo episodio che accade nella baia rispetto al mancato rispetto del divieto d’accesso per cani. Così come a Mezzavalle, dove il divieto è ben posizionato, ma sovente nessuno se ne accorge. E magari fa finta di niente. In spiaggia, recita l’ordinanza, è vietato portare cani nei mesi estivi e la multa, come ricordato, è salata: 200 euro.