Pizzicati sei ambulanti abusivi a Palombina e Portonovo: 5mila euro di multa a testa, uno sarà espulso

ANCONA - Pizzicati sei ambulanti abusivi: 5mila euro di multa a testa, uno sarà espulso. È il frutto dei controlli effettuati dalla la Squadra della Divisione Amministrativa della Polizia di Stato congiuntamente alla Polizia Locale nelle spiagge di Palombina e Portonovo.

Sotto gli ombrelloni sono stati controllati e sanzionati sei venditori abusivi privi di licenza. A ognuno di loro è stata contestata la violazione degli artt. 28 e 29 D.lgs. n.114/98 con una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro. Sequestrati di tutti gli oggetti destinati alla vendita (centinaia di bracciali, orologi, occhiali da sole e vari articoli di bigiotteria). Uno dei venditori abusivi, originario del Bangladesh, è stato accompagnato in Questura in quanto irregolare sul territorio italiano. L’Ufficio Immigrazione ha notificato allo stesso il provvedimento di espulsione e lo ha sottoposto a provvedimento del Questore che prevede il trattenimento del passaporto e l’obbligo di firma in Questura in attesa di organizzazione del rimpatrio con volo dedicato.