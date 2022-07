​Vandali e giovani disturbatori: entrano in azione gli agenti Eleonora e Mattia, poliziotti dei lidi

ANCONA - Gli agenti Eleonora e Mattia sono i poliziotti dei lidi di Ancona. Pronti a intervenire per qualsiasi problema o su qualsiasi segnalazione che non sia ovviamente di emergenza, visto che in questo caso va subito contattato il Numero Unico 112. Gli agenti Eleonora e Mattia sono stati incaricati dal questore di Ancona di prendere contatti con tutti gli stabilimenti balneari della zona di Portonovo, del Passetto e di Palombina, per diventare un punto di riferimento costante e prezioso.

I poliziotti dei lidi in azione

In questa prima parte del periodo estivo, gli agenti hanno intervistato i responsabili di 33 lidi (di cui 10 a Portonovo, 22 a Palombina e 1 al Passetto), presentando la figura del Poliziotto dei lidi e lasciando il relativo recapito telefonico, da utilizzare per qualsiasi richiesta d’informazione o segnalazione di problematiche che non rivestano il carattere d’urgenza. Ieri gli agenti hanno proseguito nell’attività conoscitiva, soffermandosi in particolare nella zona di Palombina.

I gestori degli stabilimenti balneari del capoluogo dorico hanno rappresentato ai due poliziotti una situazione di generale benessere con alcune criticità concentrate la mattina e nelle fasce pomeridiane. Talvolta, all’apertura degli stabilimenti, vengono rinvenute sedie e sdraio in disordine o danneggiate: nelle ore pomeridiane, alcuni adolescenti eccessivamente chiassosi, che infastidiscono i clienti dei lidi.

Per tale ragione gli agenti hanno garantito il costante presidio del territorio da parte della Polizia, sia attraverso i servizi di prossimità sia attraverso l’attività di prevenzione svolta dalle Volanti della Questura, impegnandosi a monitorare le situazioni maggiormente problematiche.