Lo spettacolo delle stelle cadenti nello splendidio scenario del Conero

ANCONA _ Lo spettacolo delle stelle cadenti nel magico scenario del Parco del Conero.L'evento prevede una facile escursione per raggiungere uno dei punti più belli del Parco dove seduti o sdraiati comodamente sul prato si potrào osservareil cielo guidati dal mitico"Astrobardo" Pierluigi Stroppa che nell'occasione ci presenterà in anteprima esclusiva per tutti i partecipanti, il suo racconto inedito dal titolo "Il Conero di Zeus" dove si intrecciano in modo sorprendente la mitologia greca con le leggende del Conero. Musiche a sorpresa, magistralmente suonate dal magico violino di Camilla Sabbatini e dalle intense note della chitarra di Giovanni Caverni. L'evento si svolgerà nella fantastica ambientazione della Valle del Boranico, una porzione di Parco del Conero sconosciuta ai più!INDICAZIONI STRADALIIndicazioni stradali seguire i cartelli indicatori per Agriturismo "La Sorgente"qui google maphttps://goo.gl/maps/R8aJ2p1hAzN2Da Camerano direzione San Germano oltrepassare la frazione, la strettoia con la chiesa proseguire alcune centinaia di metri e ad evidente incrocio girare a sinistra (Via Varano), dopo circa 150 metri, all'incrocio successivo proseguire diritti in discesa dapprima asfaltata e poi sterrato (ben battuato) fino alla fine dove trovere noi ad accogliervi e il parcheggio.Dalla frazione Poggio, imboccare il bivio a destra che conduce a Camerano fino all'incrocio di cui sopra e seguire stesso itinerarioLa quota di iscrizione all'evento comprensiva di: escursione guidata + musica + Astrobardo al costo di € 15,00 a partecipante con ritrovo alle ore 20:30La serata si concluderà con il rientro alle auto verso le ore 24:00Lunghezza percorso 1,5 kmDislivello salita 60 mtDificoltà: T TuristicaLa prenotazione va effettuata secondo le seguenti modalitàTelefonicamente o via sms o allomessaggio WhatsApp ai seguenti Numeri3356470584 Fabrizio3356471228 Maurizio