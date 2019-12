Specchietti e gomme: strike di auto in sosta. I "giochi" assurdi del sabato sera

ANCONA - Specchietti rotti, gomme bucate, un materasso dato alle fiamme. È il nuovo gioco del sabato sera: c’è chi si diverte a vandalizzare la città perché non ha nulla di meglio da fare la notte. Probabilmente c’è la mano di qualche bulletto dietro questo stupido hobby che si diffonde a più latitudini, non solo in centro. Ma la zona più bersagliata è senz’altro quella di via Veneto, dove da mesi, se non da anni, gli episodi di teppismo urbano si susseguono a più riprese. D’estate nel mirino ci sono gli scooter, scaraventati ripetutamente a terra. D’inverno, invece, il bersaglio preferito sono le auto in sosta. Nella notte tra sabato e domenica ne hanno fatte fuori almeno cinque. Erano tutte parcheggiate all’incrocio tra via Veneto e via Rovereto: i misteriosi vandali hanno spaccato gli specchietti retrovisori, provocando danni per migliaia di euro.

Tra le vittime c’è l’avvocato Alessio Stacchiotti che ha pubblicato un post su Facebook con tanto di foto del raid e ora è deciso a sporgere denuncia, presentando una segnalazione direttamente alla Procura del tribunale. «Alla mia Bmw hanno sradicato uno specchietto laterale che, da solo, costa 600 euro - spiega il legale -. Stessa cosa hanno fatto con altre auto in sosta di fronte all’ingresso del parco del Pincio: ne ho viste tre, ma la settimana scorsa si erano verificati altri episodi simili. In via Santo Stefano, invece, da giorni qualcuno si è diverte a bucare le gomme utilizzando degli spilli, i residenti sono disperati.

Le zone non sono coperte da telecamere, non si può fare granché. Il fenomeno comincia a diventare fastidioso: ho voluto renderlo pubblico per chiedere aiuto e invitare chiunque avesse visto qualcosa a segnalarlo perché potrebbe essere utile alle forze dell’ordine, nella speranza che ci sia un po’ di controllo in più. Vorremmo anche capire se questi episodi sono il frutto del comportamento di ragazzi che si ubriacano nei bar della zona e poi si divertono in questo modo assurdo - aggiunge l’avvocato Stacchiotti -. Da parte mia, installerò una dash cam in auto in modo da incastrare i teppisti se si ripresenteranno». In via Veneto e in via Oslavia i vandali avevano colpito a più riprese già nei mesi scorsi: passavano le notti a buttare a terra gli scooter e spostare cassonetti in mezzo alla strada. Un dipendente comunale, che abita in zona, aveva sporto denuncia, invocando l’installazione di spycam.

È stato un weekend choc anche agli Archi: sabato notte qualcuno, per oscuri motivi, ha deciso di dar fuoco a un materasso che era stato abbandonato sul marciapiede in via Fornaci Comunali. Le fiamme hanno quasi raggiunto una finestra al primo piano, arrivando a lambire delle biciclette e i cassonetti dell’immondizia. Ad accorgersi dei resti del materasso carbonizzato sono stati alcuni residenti, quando ormai il rogo si era spento, dunque non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

