Ancona, spavento in pieno centro: un'automobile investe un pedone. Uomo portato a Torrette e traffico in tilt

ANCONA Grande spavento in pieno centro ad Ancona, precisamente al Viale della Vittoria all'altezza dell'angolo con via Foti in direzione Passetto. Una Ford Focus, intorno alle 19, ha investito un pedone (un uomo di 70 anni) che in quel momento attraversava in prossimità delle strisce pedonali.

LEGGI ANCHE: Ancona, rissa sfiorata per una Sim: attimi di tensione all'interno del negozio di telefonia. Interviene la polizia

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili Urbani che hanno dovuto attenzionare il traffico rimasto in tilt per parecchi minuti. L'uomo è stato trasportato a Torrette in condizioni non gravi.