Spariti dopo i tuffi dalla scogliera: a Torrette si cercano due giovani

ANCONA - Si sono allontanati dalla comitiva con cui erano venuti in spiaggia per raggiungere il mare e fare una nuotata. Sono arrivati fino alla scogliera frangionde che dista circa 70 metri dalla riva. Per qualche minuto hanno giocato con l’acqua, tuffandosi anche dalle rocce. Dal divertimento alla tragedia. All’improvviso il buio più totale. Nessuno li ha più visti riemergere. Spariti nel nulla, forse trascinati dalla corrente, forse colpiti da un malore.È dalle 16.30 di ieri che non si hanno più notizie di due ragazzi di origine nigeriana, 25 e 20 anni, travolti dalle onde lungo il litorale di Torrette. Sono entrambi richiedenti asilo e domiciliati, tramite una cooperativa sociale di Senigallia (Vivere Verde onlus), in degli appartamenti situati a Monsano. A lanciare l’allarme sono stati i loro amici, rimasti sulla spiaggia e anche loro di origine africana, e alcuni bagnanti. L’ultimo avvistamento della coppia è avvenuto nei pressi della scogliera. E proprio lì, almeno in un primo momento, si è attivata la catena dei soccorsi, alimentata sia via mare che via terra dagli uomini del 118, dall’elisoccorso, dalla Croce Gialla, dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Collemarino. Le operazioni sono state coordinate per tutto il tempo dalla Capitaneria di Porto. Le ricerche dei due dispersi sono andate avanti fino a che non ha fatto buio, ma hanno dato esito negativo.