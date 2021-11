Irruzione in casa del pusher 45enne: preso con hashish, ecstasy e un francobollo di Lsd

ANCONA - Lo tenevano sott'occhio da un po' e, a posteriori, con buoni motivi: preso dalla Polizia un pusher 45enne italiano, in casa aveva hashish, ectsasy ed Lsd.

Nel tardo pomeriggio di ieri, al culmine di una serie di mirati servizi svolti dagli uomini in borghese della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ancona, è stata eseguita un’accurata perquisizione all’interno dell’abitazione dell’indagato.

Gli investigatori hanno trovato all’interno di un cassetto della cucina, oltre mezzo etto di hashish, nonché un piccolo quantitativo di ecstasy e un “francobollo” di Lsd. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto inoltre e sequestrato 900 euro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio, anche a fronte del numeroso materiale trovato in possesso dello spacciatore, ovvero, un bilancino di precisione, un coltello sporco di hashish e forbici per ritagliare il cellophane.

