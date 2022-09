Ancona, sorpreso alla stazione con un barattolo di marijuana: ventenne nei guai

ANCONA - Sorpreso alla stazione con un barattolo di marijuana: ventenne nei gua. Il personale della Squadra Volante della Questura di Ancona, in piazza Rosselli, ha proceduto al controllo di due ragazzi ventenni di nazionalità italiana.

Scontri alla partita Fermana-Ancona: Daspo a 17 tifosi, senza stadio da 2 a 5 anni. Dieci sono dorici

I due soggetti, controllati nei pressi degli ingressi alla Stazione Ferroviaria, da subito evidenziavano un comportamento agitato. Entrambi venivano invitati dagli agenti a mostrare quanto custodito nelle tasche. Nella circostanza uno dei due spontaneamente dichiarava di essere in possesso di sostanza stupefacente che custodiva all’interno del borsello che portava a tracolla. Lo stesso consegnava agli operatori un barattolo in vetro con tappo a chiusura ermetica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. In merito al possesso della sostanza, dichiarava di detenerla per uso personale. Pertanto, a suo carico veniva contestata la violazione della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.