Spaccio in diretta e kit da pusher â€‹nascosto in casa: giovane in manette

ANCONA – Vedono lo spaccio in diretta e a casa gli trovano il kit del pusher: i poliziotti arrestano un colombiano di 24 anni. Lo hanno fermato appena incassati 100 euro da un “cliente", quindi le ricerche si sono estese nella sua casa. Dove i poliziotti hanno trovato 30 grammi di cocaina nascosti in un barattolo con chicchi di riso, una piccola quantità di marijuana, 77 pillole di caffeina usate per il taglio dello stupefacente, 260 euro in contanti e numerosi ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi. E’ stato arrestato e rinchiuso a Montacuto.