Spaccio di cocaina In manette il gestore di un locale di 26 anni

ANCONA - In manette un gestore e proprietario di un locale pubblico di 26 anni trovato in possesso di 13 grammi di cocaina detenuta ai fini di spaccio nel suo ristorante.I poliziotti lo stavano già da tempo osservando con continui appostamenti e pedinamenti anche in orari notturni in quanto era da tempo che sospettavano che lo stesso avesse intrapreso una fiorente attività di spaccio di cocaina a giovani e non appartenenti a fasce sociali medio alte.Gli appostamenti degli investigatori, si alternavano tra casa e negozio con pedinamenti svolti anche durante gli spostamenti del giovane.Ieri mattina è scattato il blitz della Polizia che ha visto eseguire due lunghe e articolate perquisizioni domiciliari, dapprima presso l’abitazione di Ancona del giovane, dopodichè nel suo locale dove gli agenti hanno trovato nascosti, nella cappa della cucina e dentro un barattolo di riso, cinque involucri di cocaina.Durante le perquisizioni i poliziotti rinvenivano e sequestravano anche un bilancino di precisione e numerosi ritagli di nylon che comprovavano una fiorente e avviata attività di spaccio di droga.L’analisi immediata della polvere bianca non lasciava dubbi confermando trattarsi di cocaina.Visti gli elementi probatori emersi a suo carico il giovane veniva tratto in arresto dagli agenti della Questura e questa mattina sarà processato nelle aule del Tribunale di Ancona.