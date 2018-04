Spacciano marijuana vicino alla stazione: arrestati due pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Due spoletani residenti ad Ancona di 35 e 21 anni sono stati arrestati dalla Polizia nei pressi della stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.E’ accaduto verso le 17 di ieri in piazza Rosselli quando una Volante in servizio di prevenzione notava due giovani che si muovevano con fare sospetto camminando tra via Lamaticci e la StazioneAll’occhio esperto delle “pantere” non sfuggiva il particolare atteggiamento dei soggetti che gesticolavano visibilmente parlottando tra loro dividendosi per contattare altre persone con le quali si appartavano. Seguiti nei movimenti anche attraverso le telecamere di videosorveglianza in uso alla Sala Operativa della Questura di Ancona, i due venivano poi fermati dagli Agenti delle Volanti insieme ai colleghi della Polfer mentre tentavano di dileguarsi nei meandri della Stazione ferroviaria. Una volta bloccati gli Agenti procedevano alla perquisizione personale rinvenendo nelle loro tasche un paio di involucri contenenti in totale una trentina di grammi di marijuana non divisa in dosi. Oltre al denaro, circa 350 euro frutto dell’attività di spaccio, i due venivano trovati in possesso di alcune piccole pellicole trasparenti che utilizzavano volta per volta per il confezionamento veloce davanti all’acquirente.