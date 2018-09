Spaccata in gioielleria: banda â€‹rom sgominata ferito un carabiniere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In meno di tre minuti hanno scatenato l’inferno. In poco più di 13 ore sono stati arrestati. All’assalto-lampo i carabinieri hanno risposto in tempi record, spedendo in carcere sei degli otto romeni che nella notte tra giovedì e venerdì hanno tentato il colpo grosso alla gioielleria Bluespirit del Grotte Center, causando danni per oltre 120mila euro. Un settimo è stato denunciato ed è ricercato insieme all’ottavo complice. Messi in fuga dall’allarme, alle 2,20 i banditi erano usciti dall’ingresso principale - che avevano sfondato con piedi di porco, mazze ferrate e due pali della segnaletica - ma si sono ritrovati di fronte i militari.