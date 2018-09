Spaccano il vetro ai vigili e lasciano un sacco di rifiuti sul cofano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Erano andati dalle parti di via Cialdini per controllare delle vetture in sosta ma quando sono tornati per recuperare la macchina di servizio (una Fiat Punto) hanno trovato il parabrezza anteriore completamente sfondato e un sacco dell’immondizia poggiato sul cofano.Brutta avventura giovedì per due agenti della Polizia Locale che attorno alle 17 si sono recati nella zona di Capodimonte per controllare delle auto in sosta in largo Marinelli, tratto di strada compreso tra via Podesti e via Astagno.