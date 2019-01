Spaccano il vetro dell'auto â€‹per portare via solo la divisa da lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Spaccano il vetro a un’auto parcheggiata ma il bottino è misero: una borsa contenente una divisa da lavoro. Il danneggiamento è stato scoperto ieri mattina in via Esino, a Torrette, da una dipendente del McDonald’s. In frantumi è andato il vetro anteriore della vettura, una Fiat Qubo di colore arancione. La borsa era piazzata in vista e i ladri devono aver pensato di poter mettere le mani su un bel malloppo. In realtà tutto quello che hanno preso è una borsa contenente la divisa da lavoro della proprietaria dell’auto che ieri ha sfogato la sua rabbia facendo circolare la foto del veicolo danneggiato sui social.