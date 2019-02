Spaccano i vetri e rubano ​nelle auto: inseguiti e arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Rompono i vetri delle auto per rubare nelle sosta, un passante li vede e chiama la polizia: arrestati un fidardense di 36 anni ed un anconetano di 58. Sono stati bloccati e arrestati al termine di un breve inseguimento, dopo che avevano danneggiato almeno tre auto in via Vallemiano. In una Hiuday avevano rotto il vetro per rubare un giubbotto ed un anello. La refurtiva è stata recuperata.