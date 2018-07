Spacca i vetri e ruba di tutto: preso il predone delle auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha fatto fuori un’auto dietro l’altra, spaccando i finestrini per rubare tutto quel che trovava: borse, occhiali da sole, denaro, cellulari, orecchini, perfino oggetti di pochissimo valore come asciugamani e una chiavetta Usb.Grazie alla segnalazione di una donna, che ha notato quel tipo losco armeggiare tra le macchine parcheggiate, la polizia ha potuto fermare il ladro seriale alle Palombare, dopo una scia di danneggiamenti e furti. Si tratta di un 27enne anconetano, ma d’origine ucraina, ammanettato dalle Volanti in via Barilatti. Tra l’altro era ubriaco ed anche evaso dai domiciliari a cui era condannato per altri furti. Ora si indaga per capire se sia lui il colpevole di altri colpi analoghi in altre zone.