ANCONA - Lunedì mattina le De Amicis riapriranno i battenti, ma in attesa del ritorno dei bambini in classe è tornata la sosta selvaggia di fronte al portone principale della scuola. Il Comune in questo tratto di corso Amendola ha effettuato dei lavori che hanno portato alla creazione di un’isola pedonale, pensata appositamente per accogliere i genitori in attesa di prendere i propri figli al suono della campanella.

L’ampliamento



Un vero e proprio ampliamento a garanzia della sicurezza. Eppure in questi giorni sono state segnalate molte auto parcheggiate sopra la nuova pavimentazione che è stata realizzata per i pedoni, non certo per i veicoli. Non si esclude che il Comune corra ai ripari e decida di posizionare dei paletti o delle barriere per mettere un freno ai furbetti della sosta. Intanto, è scattato il count-down in vista del ritorno degli alunni sui banchi. Lunedì mattina torneranno alle De Amicis le classi del tempo pieno 1ªA, 2ªA e 4ªA, 1ªB, 2ªB e 4ª B della scuola primaria De Amicis (le classi 3ªA, 3ªB, 5ªA e 5ªB rimarranno al plesso ex Ferrucci), oltre alle sezioni D ed E della scuola dell’infanzia Piaget.

Un’inaugurazione con tanto di cerimonia e modifica della circolazione stradale con la chiusura di corso Amendola da via Filzi a via Battisti dalle 7,30 alle 9. Alle 8,30 circa, al termine dell’inaugurazione, i docenti in orario chiameranno i propri alunni per accompagnarli nelle rispettive classi. Per la scuola dell’infanzia con tempo pieno e tempo prolungato, per precauzione, il servizio mensa non sarà attivo solo per il primo giorno, pertanto gli alunni della scuola primaria e i bambini della scuola dell’infanzia consumeranno merenda e pranzo portato da casa oppure a scelta delle famiglie rientreranno a scuola dopo il pranzo a casa.



Le classi del tempo pieno De Amicis pranzano al sacco anche venerdì per il trasloco del service mensa (invece, il tempo prolungato e le sezioni D-E della Piaget venerdì possono fare merenda e pranzare nella mensa di via Redipuglia). Ma i disagi non finiscono qui per il semplice fatto che non tutte le classi torneranno alle De Amicis, così come almeno per quest’anno scolastico la palestra non sarà operativa. I lavori di ristrutturazione dovrebbero finire ad inizio estate: solo allora saranno disponibili altri 4 locali di cui uno destinato ad ospitare la palestra per la psicomotricità.