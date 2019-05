Sosta selvaggia all'elisoccorso: furgone blocca entrata alle ambulanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lascia il furgone quasi di fronte al punto di accesso delle ambulanze nel piazzale dove atterra l’elisoccorso. Protagonista un dipendente di una ditta di trasporti del pesarese che l’altro pomeriggio non ha trovato di meglio che lasciare il proprio mezzo un Fiat Ducato di colore bianco a ridosso della sbarra che consente all’ambulanza di entrare nella piazzola dell’elicottero del 118, che quasi sempre atterra con pazienti in condizioni critiche, per i quali un trasporto veloce al pronto soccorso può essere decisivo. Il trasporto avviene con personale medico e infermieristico ed è effettuato proprio da una ambulanza che per motivi di sicurezza ha uno spazio interno al piazzale, quanto basta per caricare il paziente. Nonostante ciò il conducente di questo furgone ha pensato bene di lasciare il proprio mezzo nei pressi della sbarra che immette nel parcheggio riservato all’ambulanza. Una trasgressione grave, che ha richiesto l’intervento immediato sul posto una pattuglia della Polizia Municipale che ha giustamente multato il conducente del furgone.