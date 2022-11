Ancona, un grande sospiro di sollievo: Silvano Borra è vivo. Conclusi due giorni di ricerche

ANCONA- Un grande sospiro di sollievo. Silvano Borra, il pensionato di 80 anni che martedì (15 novembre) non aveva fatto ritorno nella sua casa di Torrette, è vivo ed è stato ritrovato questa mattina (17 novembre) intorno alle 11 in via della Ferrovia a Vallemiano.

Il recupero dell'auto

L'allarme dei parenti

I parenti avevano inviato l'allarme quando Silvano non era rientrato a casa per pranzo. In precedenza era uscito, a bordo della sua Peugeot 206 nera, per svolgere la seduta di fisioterapia. Ancora da definire le varie dinamiche con l'anziano che, al momento, si trova in ospedale per accertamenti. L'auto è stata notata, oggi, da un cacciatore in uno scarpato e subito sono stati allertati i soccorsi. Silvano, in stato confusionale e senza cellulare, avrebbe riferito di essere stato coinvolto in un incidente stradale non riuscendo più a ripartire.