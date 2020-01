La sospensione di un'auto gli cade in testa, meccanico ferito e portato all'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro incidente sul lavoro, stavolta per fortuna senza il drammatico epilogo. Questa mattina intorno alle 10,30 il dipendente di un'officina meccanica di via Macerata di 58 anni è stato portato in ospedale perchè mentre stava smontando la sospensione di un'auto sul ponte, all'improvviso la sospensione gli è caduta addosso provocandogli un trauma toracico. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei colleghi, l'uomo grave all'intervento della Croce Gialla è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

