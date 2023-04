ANCONA - L’hanno imbrattata prima ancora che terminasse il restyling. Non c’è pace (né rispetto) per la Fontana dei Cavalli in piazza Roma. Nei giorni scorsi i vandali irriducibili hanno scostato il telone che protegge il cantiere per lanciare una sostanza contro il complesso scultoreo realizzato nel 1758 da Gioacchino Varlè. Ad accorgersene sono stati i restauratori della Halt e della Allegrini a cui è stato affidato dal Comune il compito di recuperare uno dei simboli della città, ripetutamente preso di mira dai teppisti.

Gli accertamenti



La segnalazione è pervenuta al Comune che ora sta indagando per risalire all’autore dell’ignobile gesto, nella speranza di ricevere un assist dalle spycam di piazza Roma. Sono state avviate delle analisi per capire se gli schizzi che hanno macchiato uno dei cavalli marini siano d’origine organica o chimica. La macchie sono state comunque cancellate, ma a fatica. Altrettanto impegnativo è stato eliminare i segni lasciati dai vandali nei mesi scorsi: a ottobre un giovane aveva spezzato la pinna di uno dei cavalli nel maldestro tentativo di posizionare una corona d’alloro sulla sommità della statua e scattarsi un selfie. A luglio qualcuno aveva provato a giocare a tirassegno con la coda di un altro cavallo, provocando altre ferite pesanti. E non è mancato chi, armato di bomboletta, ha imbrattato i teloni del cantiere con scritte di stampo politico.



Il progetto



Proprio per prevenire nuovi assalti e, soprattutto, limitare i danni, il restauro prevede da un lato l’inserimento di alcuni perni negli elementi aggettanti, in modo da rafforzarne la tenuta in caso di teppisti-acrobati, dall’altro l’applicazione di una particolare pellicola anti-graffiti, completamente trasparente, che consentirà di rimuovere con più facilità eventuali scritte dei writers. Non solo: il Comune sta pensando all’installazione di una telecamera fissa che punti H24 sulla fontana e nel frattempo ha commissionato ad una ditta di Matelica l’intervento di realizzazione di un impianto elettrostatico per l’allontanamento di piccioni e volatili, per un importo di 3mila euro.

Il progetto da 170mila euro (135mila garantiti dal Comune e 35mila dall’associazione Ancos, costola della Confartigianato che fa da sponsor) prevede anche il ripristino dell’impianto illuminotecnico che, di notte, conferirà un aspetto più romantico al complesso scultoreo, in tandem con i riflettori che, dalle facciate dei palazzi, faranno luce sulla fontana. Il restauro dell’opera in pietra d’Istria, travertino e roccia calcarea del Conero è in fase di ultimazione. Salvo imprevisti, i lavori verranno completati entro la scadenza contrattuale del 22 maggio, in pieno clima elettorale.