Sos in via Piave tentato furto Martellate alla porta di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’allarme per un tentato furto in abitazione è scattato attorno alle 13,30 al civico 15 di via Piave. I residenti rientrando a casa per il pranzo hanno trovato sulla porta segni inequivocabili di un tentativo di effrazione e hanno allertato il 113. Alla polizia i proprietari dell’appartamento hanno detto che non riuscivano a entrare in casa perché hanno trovato la porta blindata danneggiata. La serratura era infatti piegata, probabilmente - è la ricostruzione fatta dalla famiglia - i malviventi l’hanno presa a martellate con l’intenzione di irrompere all’interno e commettere il furto. Proprio perché la porta di casa non si apriva, i residenti hanno anche dovuto chiamare i vigili del fuoco. Per fortuna la porta blindata ha comunque retto all’urto e i ladri non sono riusciti a penetrare nell’abitazione.