Sos distacco del controsoffitto al Caaf della Cgil

ANCONA - L’allarme è scattato attorno alle 17 ieri pomeriggio al Caaf, centro di assistenza fiscale della Cgil in piazza Ugo Bassi. Una squadra dei vigili del fuoco si è portata negli uffici del sindacato, che a quell’ora erano regolarmente aperti, per una verifica strutturale. Alla segnalazione è subito seguito il sopralluogo, dal quale è emerso un piccolo distacco del controsoffitto. Gli stessi vigili del fuoco, dopo aver effettuato tutti gli approfondimenti tecnici del caso, hanno minimizzato il danno, tanto che non è stato necessario far uscire dipendenti e utenti che hanno continuato a frequentare i locali. Per precauzione si è deciso di dichiarare inagibile un’unica stanza, che nei prossimi giorni dovrà essere messa in sicurezza.